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Taksim Meydanı'ndaki turistin rahatlığı kıskandırdı! Hamak kurup sefa sürdü

Taksim Meydanı'ndaki turistin rahatlığı görenleri kıskandırdı. Yabancı uyruklu turist, Taksim Meydanı'ndaki ağaçların arasına kurduğu hamakla sefa sürdü. Turistin hamak keyfini gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

25.09.2022 11:42 - Son Güncelleme: 25.09.2022 11:49
Taksim Meydanı’ndaki turistin rahatlığı kıskandırdı! Hamak kurup sefa sürdü

Her gün binlerce turistin ağırlandığı Taksim Meydanı, birbirinden ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Taksim Meydanı'na hamak kurdu VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taksim Meydanı’ndaki turistin rahatlığı kıskandırdı! Hamak kurup sefa sürdü

Motosikletle Taksim Meydanı'na gelen yabancı uyruklu turist, iki ağacın arasına hamak kurarak sefa sürdü.

Taksim Meydanı’ndaki turistin rahatlığı kıskandırdı! Hamak kurup sefa sürdü

Hamağı gören vatandaşlar şaşırırken, turist bu duruma aldırış etmeden hamağın keyfini çıkarmaya devam etti.

Taksim Meydanı’ndaki turistin rahatlığı kıskandırdı! Hamak kurup sefa sürdü

Yaklaşık bir saat hamakla Taksim Meydanı'nda dinlenen turist, daha sonra kurduğu hamağı toplayarak bölgeden ayrıldı.

Taksim Meydanı’ndaki turistin rahatlığı kıskandırdı! Hamak kurup sefa sürdü
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