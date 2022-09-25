Taksim Meydanı'ndaki turistin rahatlığı kıskandırdı! Hamak kurup sefa sürdü
Taksim Meydanı'ndaki turistin rahatlığı görenleri kıskandırdı. Yabancı uyruklu turist, Taksim Meydanı'ndaki ağaçların arasına kurduğu hamakla sefa sürdü. Turistin hamak keyfini gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
25.09.2022 11:42 - Son Güncelleme: 25.09.2022 11:49
Her gün binlerce turistin ağırlandığı Taksim Meydanı, birbirinden ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor.
Taksim Meydanı'na hamak kurdu VİDEO
Motosikletle Taksim Meydanı'na gelen yabancı uyruklu turist, iki ağacın arasına hamak kurarak sefa sürdü.
Yaklaşık bir saat hamakla Taksim Meydanı'nda dinlenen turist, daha sonra kurduğu hamağı toplayarak bölgeden ayrıldı.