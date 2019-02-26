Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Serotonin, insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Serotonin eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…
26.02.2019 21:10
- Son Güncelleme: 26.02.2019 21:21
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…
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