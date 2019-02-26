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Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...

Serotonin, insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Serotonin eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…

26.02.2019 21:10 - Son Güncelleme: 26.02.2019 21:21
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...
Bu gıdalar serotonin seviyesini yükseltiyor! İşte mutluluk veren besinler...

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…

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