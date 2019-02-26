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Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler! Dev liste...

Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi? Vatandaşlar tatil için gitmek istedikleri ülkelerden hangilerinin Türkiye'den vize isteyip istemediğini sorguluyor. 2019 yılı Türkiye'den vize istemeyen ülkelerin listesi güncellendi. Türkiye-Venezuela arasında yapılan anlaşma gereği Türk vatandaşları Venezuela'ya rahatlıkla gidebiliyor. Özbekistan da Türk vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti uygulayacak. İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi...

26.02.2019 21:05 - Son Güncelleme: 26.02.2019 21:15
Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler! 2019 vize istemeyen ülkeler hangileri?

ARTIK VİZE ENGELİ YOK!

Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkeler arasında şu anda yazı yaşayan yerler de var. İşte bavulunuzu toplayıp gidebileceğiniz ülkeler. Listeye bir ülke daha eklendi. Türkiye o ülkeyle ile vizeyi kaldırdı.

Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler! 2019 vize istemeyen ülkeler hangileri?

Arnavutluk

Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler! 2019 vize istemeyen ülkeler hangileri?

Antigua ve Barbuda

Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler! 2019 vize istemeyen ülkeler hangileri?

Arjantin

Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler! 2019 vize istemeyen ülkeler hangileri?

Bahamalar

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