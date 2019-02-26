Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler! Dev liste...
Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi? Vatandaşlar tatil için gitmek istedikleri ülkelerden hangilerinin Türkiye'den vize isteyip istemediğini sorguluyor. 2019 yılı Türkiye'den vize istemeyen ülkelerin listesi güncellendi. Türkiye-Venezuela arasında yapılan anlaşma gereği Türk vatandaşları Venezuela'ya rahatlıkla gidebiliyor. Özbekistan da Türk vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti uygulayacak. İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi...
26.02.2019 21:05
- Son Güncelleme: 26.02.2019 21:15
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