Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler! Dev liste...

ARTIK VİZE ENGELİ YOK!

Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkeler arasında şu anda yazı yaşayan yerler de var. İşte bavulunuzu toplayıp gidebileceğiniz ülkeler. Listeye bir ülke daha eklendi. Türkiye o ülkeyle ile vizeyi kaldırdı.