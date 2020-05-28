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Bu deniz canlılarını daha önce hiç görmediniz! Rus denizci Roman Fedortsov'un birbirinden ilginç paylaşımları...

Roman Fedortsov, Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Murmansk şehrinde yaşıyor. Murmansk Denizcilik Üniversitesi'nde eğitim gören Fedortsov su altı dünyası konusunda oldukça yetkin bir uzman olarak tanınıyor. Balıkçı olarak çalışan Roman çok farklı bir hobiye sahip. Kendi işinin yanı sıra, denizin derinliklerinde bulunan ilginç deniz canlılarını fotoğraflıyor. Şu ana kadar keşfedilmemiş, görülmemiş garip canlıları Twitter ve Instagram hesabından paylaşıyor. Paylaştıklarından bazıları bir korku filminden fırlamış gibi, bazılarının gerçek olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte Rus denizcinin paylaştığı birbirinden ilginç deniz canlıları…

28.05.2020 11:20 - Son Güncelleme: 28.05.2020 11:46
Bu deniz canlılarını daha önce hiç görmediniz! Rus denizci Roman Fedortsov'un birbirinden ilginç paylaşımları...

Rusya'nın Murmansk kentinde yaşayan Roman Fedortsov, birçoğu hayali kahramanlara benzeyen deniz canlıları için eğlenceli yorumlarda da bulunuyor.

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Bu deniz canlılarını daha önce hiç görmediniz! Rus denizci Roman Fedortsov'un birbirinden ilginç paylaşımları...

Roman Fedortsov'un paylaşımları arasında dev dişli ve gözlü balıklar, damla formunda canlılar ve daha birçok farklı tür bulunuyor.

Bu deniz canlılarını daha önce hiç görmediniz! Rus denizci Roman Fedortsov'un birbirinden ilginç paylaşımları...

Fedortsov ilginç deniz canlılarını görme imkanı bulunmayan kişiler için sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullandığını belirtiyor.

Bu deniz canlılarını daha önce hiç görmediniz! Rus denizci Roman Fedortsov'un birbirinden ilginç paylaşımları...

Remore isimli bu balık çeşidinin boyutları 30-90 cm arasında değişiyor. Geriye doğru kayabildikleri ve kıvrımlı yüzebildikleri için en iyi yüzen balıklar arasında yer alıyorlar.

Bu deniz canlılarını daha önce hiç görmediniz! Rus denizci Roman Fedortsov'un birbirinden ilginç paylaşımları...

İşte Rus denizcinin paylaştığı inanılmaz görüntüler...

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