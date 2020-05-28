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Bu deniz canlılarını daha önce hiç görmediniz! Rus denizci Roman Fedortsov'un birbirinden ilginç paylaşımları...

Roman Fedortsov, Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Murmansk şehrinde yaşıyor. Murmansk Denizcilik Üniversitesi'nde eğitim gören Fedortsov su altı dünyası konusunda oldukça yetkin bir uzman olarak tanınıyor. Balıkçı olarak çalışan Roman çok farklı bir hobiye sahip. Kendi işinin yanı sıra, denizin derinliklerinde bulunan ilginç deniz canlılarını fotoğraflıyor. Şu ana kadar keşfedilmemiş, görülmemiş garip canlıları Twitter ve Instagram hesabından paylaşıyor. Paylaştıklarından bazıları bir korku filminden fırlamış gibi, bazılarının gerçek olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte Rus denizcinin paylaştığı birbirinden ilginç deniz canlıları…

28.05.2020 11:20 - Son Güncelleme: 28.05.2020 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





