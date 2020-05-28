2020'de yaşananlar bir film senaryosu gibi! 2020'de başımıza gelen felaketler neler?
2020 yılının başından bu yana başımıza o kadar çok şey geldi ki, bir çoğunu neredeyse hatırlamak mümkün değil. Başta koronavirüs salgını tüm dünyayı vurdu. Bunun yanı sıra depremler, çığ felaketleri, köpüren denizler ve daha pek çok şey karşımıza çıktı. 2020'de başımıza gelen felaketler neler sizler için derledik. Yaşananların hepsini bir bir hatırlayınca bugünümüze şükretmemek imkansız gibi.
28.05.2020 11:38
- Son Güncelleme: 28.05.2020 11:42
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında öldürüldü.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırı talimatını ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini duyurdu.
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