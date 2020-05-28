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2020'de yaşananlar bir film senaryosu gibi! 2020'de başımıza gelen felaketler neler?

2020 yılının başından bu yana başımıza o kadar çok şey geldi ki, bir çoğunu neredeyse hatırlamak mümkün değil. Başta koronavirüs salgını tüm dünyayı vurdu. Bunun yanı sıra depremler, çığ felaketleri, köpüren denizler ve daha pek çok şey karşımıza çıktı. 2020'de başımıza gelen felaketler neler sizler için derledik. Yaşananların hepsini bir bir hatırlayınca bugünümüze şükretmemek imkansız gibi.

28.05.2020 11:38 - Son Güncelleme: 28.05.2020 11:42
2020'de yaşananlar bir film senaryosu gibi! 2020'de başımıza gelen felaketler neler?

2019 yılındaki krizlerden yorgun çıkan dünya, 2020 yılına adeta soluklanmadan girdi.

İşte yılın ilk 30 gününde yaşanan uluslararası krizler:

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2020'de yaşananlar bir film senaryosu gibi! 2020'de başımıza gelen felaketler neler?

YENİ YILA NÜKLEER TEHDİTLE MERHABA

2020'nin ilk korkutucu açıklaması, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'dan geldi.

ABD ile uzlaşma çabaları bir adım ileri, iki adım geri giden Kim, ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahları yakında tüm dünyanın göreceğini söyledi.

2020'de yaşananlar bir film senaryosu gibi! 2020'de başımıza gelen felaketler neler?

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) denemeleri şimdilik rafta, ancak Kim için ABD'nin Güney Kore ile atacağı her adım dünyayı o denemelere bir adım daha yaklaştırıyor.

2020'de yaşananlar bir film senaryosu gibi! 2020'de başımıza gelen felaketler neler?

ABD İLE İRAN'I SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİREN SALDIRI

ABD'nin İran'a uyguladığı ambargo ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlikler nedeniyle iki ülke arasındaki tansiyon halihazırda yüksekti.

Ancak 2020'nin ilk haftasında Irak'ta düzenlenen bir saldırı, o gerginliği savaş ilanına çevirdi.

2020'de yaşananlar bir film senaryosu gibi! 2020'de başımıza gelen felaketler neler?

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında öldürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırı talimatını ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini duyurdu.

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