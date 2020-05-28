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2020'de yaşananlar bir film senaryosu gibi! 2020'de başımıza gelen felaketler neler?

2020 yılının başından bu yana başımıza o kadar çok şey geldi ki, bir çoğunu neredeyse hatırlamak mümkün değil. Başta koronavirüs salgını tüm dünyayı vurdu. Bunun yanı sıra depremler, çığ felaketleri, köpüren denizler ve daha pek çok şey karşımıza çıktı. 2020'de başımıza gelen felaketler neler sizler için derledik. Yaşananların hepsini bir bir hatırlayınca bugünümüze şükretmemek imkansız gibi.

28.05.2020 11:38 - Son Güncelleme: 28.05.2020 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





