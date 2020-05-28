Meteor mu düştü? Göktaşı videolarını izleyenler şoke olmuştu! İşte son dakika açıklaması

"NEREYE DÜŞTÜ MERAK EDİYORUZ"

Işık parlamasını gören Anıl Kalfa ise, "Arkadaşlarla muhabbet ederken birden bir ışık parlaması gördük. Öyle bir ışık parlaması oldu ki gözlerimizi kıstık. O beyaz ışıktan sonra sarı ve kırmızı gibi renklerde ışık patlaması oldu. Çok hızlı düştü. Nereye düştü merak ediyoruz. İlk önce yıldız kaydı dedik ama daha önce yıldız kayması görmüştüm. Bu farklı birşeydi. Sonra meteor diye düşündük. Bu yıl herşey üst üste geliyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.