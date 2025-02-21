90 günde 15 kilo verdi! Püf noktası bu 4 yiyecekteymiş

Kilo vermek isteyenler sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeniyle başlıyor. Hareketsizlik ve kötü beslenme alışkanlıkları vücutta biriken sağlıksız yağlara yol açarak, uzun vadede ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Uzmanlar, kilo vermek için en güvenli yolu dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz olduğunu vurguluyor. İşte kilo vermenin püf noktaları!