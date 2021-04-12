Bu besinleri sahurda ye açlık hissetme! Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahur menüsü ve basit tarifler...

Sahurda susatmayan ve tok tutan yiyecekleri tercih ederek gün içerisinde enerjinizi kaybetmezsiniz. Bu seçenekler arasında ekmek, tahıl, süt, yoğurt, peynir, yumurta yer alıyor. Bu malzemelerle yapılan tarifler tok tutarken oldukça da hafif yiyecekler olarak karşımıza çıkıyor.