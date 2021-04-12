Bu besinleri sahurda ye açlık hissetme! Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahur menüsü ve basit tarifler...
On bir ayın sultanı, huzur ve arınma ayı Ramazan, geldi... Bu mübarek ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşları iftar ve sahur heyecanı sardı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konulardan biri de sahurda tok tutan besinler oldu. Peki, sahurda ne yenmeli? Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahur menüsünde neler olmalı? İşte merak edilen tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz basit sahur tarifleri...
12.04.2021 19:50
- Son Güncelleme: 12.04.2021 20:10
SAHURDA TOK TUTAN TAVSİYELER
Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için dikkat edeceğiniz ufak noktalar sayesinde sahur ile iftar vakti arasındaki süreyi oldukça kolay geçirebilirsiniz. Ramazan ayında hiç acıkmamaya çalışmak yerine sağlıklı ve enerjinizi kaybetmeyeceğiniz yiyecekleri tüketmek daha doğru bir çözüm olacak.