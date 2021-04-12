Bugünkü
Takvim

Bu besinleri sahurda ye açlık hissetme! Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahur menüsü ve basit tarifler...

On bir ayın sultanı, huzur ve arınma ayı Ramazan, geldi... Bu mübarek ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşları iftar ve sahur heyecanı sardı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konulardan biri de sahurda tok tutan besinler oldu. Peki, sahurda ne yenmeli? Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahur menüsünde neler olmalı? İşte merak edilen tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz basit sahur tarifleri...

12.04.2021 19:50 - Son Güncelleme: 12.04.2021 20:10
Bu besinleri sahurda ye açlık hissetme! Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahur menüsü ve basit tarifler...

On bir ayın sultanı Ramazan geldi. İnsanları sahur ve iftar heyecanı sardı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu besinleri sahurda ye açlık hissetme! Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahur menüsü ve basit tarifler...

Sahurda susatmayan ve tok tutan yiyecekleri tercih ederek gün içerisinde enerjinizi kaybetmezsiniz. Bu seçenekler arasında ekmek, tahıl, süt, yoğurt, peynir, yumurta yer alıyor. Bu malzemelerle yapılan tarifler tok tutarken oldukça da hafif yiyecekler olarak karşımıza çıkıyor.

Bu besinleri sahurda ye açlık hissetme! Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahur menüsü ve basit tarifler...

Vitamin, protein açısından zengin olan yağsız kıyma veya beyaz eti az oranda tüketmek enerjiniz için faydalı olacaktır. Meyve tüketimi yemekten hemen sonra çok tercih edilen bir seçenek değildir. Ancak sahura kadar meyve tüketerek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu şekeri verebilirsiniz.

Bu besinleri sahurda ye açlık hissetme! Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahur menüsü ve basit tarifler...

Su bakımından zengin olan sebzeleri ve salatalık malzemeleri tercih edebilirsiniz. Sebzeleri ve salataları yağlı tohumla destekleyebilirsiniz.

Bu besinleri sahurda ye açlık hissetme! Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahur menüsü ve basit tarifler...

SAHURDA TOK TUTAN TAVSİYELER

Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için dikkat edeceğiniz ufak noktalar sayesinde sahur ile iftar vakti arasındaki süreyi oldukça kolay geçirebilirsiniz. Ramazan ayında hiç acıkmamaya çalışmak yerine sağlıklı ve enerjinizi kaybetmeyeceğiniz yiyecekleri tüketmek daha doğru bir çözüm olacak.