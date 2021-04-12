BİM'de indirim saatleri yaklaşıyor! BİM 13 Nisan aktüel kataloğuyla 4 rafta dev ucuzluk öne çıktı. Temizlik ve yiyecek ürünlerinin öne çıktığı BİM'de bu hafta Finish Quantum 80'li Bulaşık Makinesi Tableti, Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici, Quickdish 2'li Mutfak Temizlik Bezi, Marmarabirlik Marbir Zeytin, Torku No On Bitkisel Aromalı Gazlı İçecek ve Filiz Tam Buğday Burgu Makarna ürünleri dikkat çekti. Peki, BİM 13 Nisan aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünler...