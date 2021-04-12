BİM'de indirim saatleri yaklaşıyor! BİM 13 Nisan aktüel kataloğuyla 4 rafta dev ucuzluk!
BİM 13 Nisan aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesi akşam saatlerinden bu yana araştırılıyor. BİM'de bu hafta Finish Quantum 80'li Bulaşık Makinesi Tableti, Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici, Quickdish 2'li Mutfak Temizlik Bezi, Marmarabirlik Marbir Zeytin, Torku No On Bitkisel Aromalı Gazlı İçecek, Filiz Tam Buğday Burgu Makarna, Nutella Kakaolu Fındık Kreması Nutella, WC Temizleyici Aktif Köpük ve Çeşni ve Baharat Çeşitleri ürünleri dikkat çekti. İşte BİM 13 Nisan aktüel kataloğu ürün fiyatları
BİM'de indirim saatleri yaklaşıyor! BİM 13 Nisan aktüel kataloğuyla 4 rafta dev ucuzluk öne çıktı. Temizlik ve yiyecek ürünlerinin öne çıktığı BİM'de bu hafta Finish Quantum 80'li Bulaşık Makinesi Tableti, Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici, Quickdish 2'li Mutfak Temizlik Bezi, Marmarabirlik Marbir Zeytin, Torku No On Bitkisel Aromalı Gazlı İçecek ve Filiz Tam Buğday Burgu Makarna ürünleri dikkat çekti. Peki, BİM 13 Nisan aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünler...