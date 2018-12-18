Bu besinler kalbi koruyor! Kalbe iyi gelen yiyecekler neler?

Ölümle sonuçlanan hastalıkların ilk sırasında yer alan kalp hastalıkları, kişinin beslenme alışkanlıklarıyla yakından ilgilidir. En önemli organlarımızdan biri olan kalbimize iyi bakmalıyız. Peki hangi besinler kalp sağlığını korur? İşte kalbi koruyan besinler...

18 Aralık 2018 Salı, 18:21:35 Güncelleme: 18:37:55
Bu besinler kalbi koruyor! Kalbe iyi gelen yiyecekler neler?

Ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde ölümle sonuçlanan hastalıkların ilk sırasında yer alan kalp hastalıkları, kişinin beslenme alışkanlıklarıyla yakından ilgilidir. En önemli organlarımızdan biri olan kalbimize iyi bakmalıyız. İşte kalbi koruyan besinler...

Bu besinler kalbi koruyor! Kalbe iyi gelen yiyecekler neler?

Günümüzde hızlı yaşam koşulları beslenme alışkanlıklarını değiştirerek kalp ve damar sağlığı açısından zararlı rafine şeker, trans yağ ve doymuş yağ içeren gıdaların daha çok tüketilmesine neden oluyor. Tabii bu beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ve sadece kalbimiz için değil, genel sağlığımız için faydalı besinleri tüketmek elimizde.

Bu besinler kalbi koruyor! Kalbe iyi gelen yiyecekler neler?

Mevcut kalp hastalığı bulunan veya bulunmayanların kendilerine sağlıklı bir beslenme listesi oluşturarak bu diyete sıkı sıkıya bağlı kalmaları tüm uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Bu besinler kalbi koruyor! Kalbe iyi gelen yiyecekler neler?

Kalbe iyi gelen yiyecekler arasında; omega 3 yağ asidi içeren balıklar, ceviz, keten tohumu, yulaf gibi lifli gıdalar ve kan basıncını azaltan potasyum içerikli besinler ilk sıralarda gösterilmekte.

Bu besinler kalbi koruyor! Kalbe iyi gelen yiyecekler neler?

KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLEN BESİNLER

Balık: Somon, ton balığı gibi yağlı balıklar omega 3 yağ asidi içeriğiyle kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

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