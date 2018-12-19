Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Aralık 2018 hava durumu
Hava durumu raporları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara, Adana ve Mersin'e son dakika uyarıları yapıldı. Şiddetli sağanak yağış ve fırtına tahmini yapıldı. Peki ama bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Aralık 2018 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un batı kesimleri, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana ve K. Maraş çevreleri ile Mersin'in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana çevreleri ile Mersin'in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un batı kesimleri, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul'un batı kesimleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, rakımı 500 m ve üzerindeki yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, batı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAKARYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MANİSA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Adana ve K. Maraş çevreleri ile Mersin'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu