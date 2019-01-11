Özellikle büyük şehirlerde mutfak alışverişini neredeyse hepimiz marketlerden yapıyoruz. Ancak zaman zaman birkaç kalem alışveriş yapmaya girdiğimiz marketten sepet dolusu ürünle çıkıyoruz. Bunun en önemli sebebi de marketlerin müşterilerini daha fazla alışveriş yapmaya yönlendirecek şekilde tasarlanmış olması. Peki ihtiyacımızdan fazlasını almaktan nasıl kaçınabilir, mutfak masraflarımızı azaltmak için neler yapabiliriz? İşte çok işinize yarayacak bazı ipuçları…