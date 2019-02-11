Bu besinler hafızayı güçlendiriyor! İşte beyni besleyip hafızayı güçlendiren gıdalar...

Güçlü bir hafızaya sahip olmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Beslenme şekli beynin hem çalışma temposu hem de verimliliği üzerinde önemli rol oynuyor. Özellikle güçlü bir hafızaya sahip olmada; doğru besinleri, doğru miktarda tüketmek çok önemli. Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.Kerem Bıkmaz, beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren besinler hakkında bilgi verdi. İşte şifa deposu o besinler...

11.02.2019 23:08 - Son Güncelleme: 11.02.2019 23:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





