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Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Yıllarca bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Fakat hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı filmlerdeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. İşte Yeşilçam filmlerinden akıllara durgunluk veren hatalar.

13.02.2019 09:29 - Son Güncelleme: 13.02.2019 09:29
Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Buna göre, en güvendiği adamları Tokta ve Otsukarcı'ya hazineyi kendisiyle birlikte gömmelerini ve başında nöbet tutmalarını söyler.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Tokta, Otsukarcı'ya ihanet ederek hazineye tek başına sahip olmak ister. Hazineye ulaşabilmek için bütün obayı yerle bir eden Tokta, Otsukarcı'nın karısını öldürür ve oğlu Karaoğlan'ı kaçırır.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Tesadüfen bir hancı tarafından ele geçirilen Karaoğlan, büyüdüğünde hem annesinin intikamı alacak hem de hazineye kavuşacaktır.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

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