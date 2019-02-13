Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Yıllarca bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Fakat hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı filmlerdeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. İşte Yeşilçam filmlerinden akıllara durgunluk veren hatalar.

13.02.2019 09:29 - Son Güncelleme: 13.02.2019 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





