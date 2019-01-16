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Bu besinler damarları silip süpürüyor! İşte damarları temizleyen besinler

Damarları temizleyen yiyecekler kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Genel olarak ilerleyen yaşlarda görülen damar tıkanıklığı ciddi oranda tehlike saçıyor. Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır. Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı. İşte damarları temizleyen yiyecekler...

16 Ocak 2019 Çarşamba, 18:29:31 Güncelleme: 19:01:50
Bu besinler damarları silip süpürüyor! İşte damarları temizleyen besinler

Günde 1 çay kaşığı tarçının kandaki yağ oranını yüzde 26 oranında azalttığı kaydedilmiştir.

Bu besinler damarları silip süpürüyor! İşte damarları temizleyen besinler

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır.

Bu besinler damarları silip süpürüyor! İşte damarları temizleyen besinler

Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...

Bu besinler damarları silip süpürüyor! İşte damarları temizleyen besinler

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.

Bu besinler damarları silip süpürüyor! İşte damarları temizleyen besinler

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

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