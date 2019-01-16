Bu besinler damarları silip süpürüyor! İşte damarları temizleyen besinler
Damarları temizleyen yiyecekler kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Genel olarak ilerleyen yaşlarda görülen damar tıkanıklığı ciddi oranda tehlike saçıyor. Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır. Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı. İşte damarları temizleyen yiyecekler...
16 Ocak 2019 Çarşamba, 18:29:31 Güncelleme: 19:01:50
DİĞER GALERİLER