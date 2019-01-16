Eğer bir tane bile varisiniz varsa...
Yapılan araştırmalar, aşırı kilolu ya da obez kişilerde varis oluşması riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu riskin nedenlerden birinin kan dolaşımını etkileyen venöz yetersizlik olduğu biliniyor.
TÜRKİYE'DE 20-70 YAŞ ARASINDAKİ İNSANLARIN...
Varis, estetik görünümün yanı sıra ayaklarda yanma, derinden hissedilen bacak ağrıları, zonklama, karıncalanma ve kramplara sebep olan genellikle kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Türkiye'de 20-70 yaş arasındaki insanların en az yüzde 50'sinde görülen varis hakkında bilmeniz gerekenleri bu haftaki yazımda bulabilirsiniz. Varis, cildin yüzeyinde daha çok bacaklarda görülen mavi-yeşil şişen, genişlemiş damarlardır.
Vücudun herhangi bir bölgesindeki damarda varis olabilir, ancak en çok etkilenen damarlar bacaklarınızdaki ve ayaklarınızdakilerdir. Varisli damarlar, genellikle ağrılı değilken de rahatsızlık verebilir. Varisin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, kısaca toplardamarlardaki kapak yetmezliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır diyebiliriz.
Bacaklarda çıplak gözle görülebilen bu kabarık mavi-yeşil damarlar, kişide varis hastalığı olduğunun en belirgin göstergesidir. En önemli oluşum nedeni olan ayakta ve dik durmak, alt bedeninizin damarlarındaki basıncı artırır. Bu durumda varis oluşumuna neden olur.
Genetik en büyük risk faktörüdür
Varisli damarlara sahip olma riskinizi artıran birçok faktör varken, genetik faktör bu nedenlerin başında gelir. Kısacası aile öyküsünde varisli damarlara sahip bireyler varsa, sizde de varis çıkma riski artar. Varisli damarların yüzde 70- 80'inden fazlası genetik bir problemdir. Diğer risk faktörleri obezite, yaşlanma ve hamileliktir.