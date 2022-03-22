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İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere "Taksi ne olur beni al" diye yalvardı

İstanbul'da ticari taksilerin skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere, "Taksi ne olur beni al" diyerek yalvardı. Kısa mesafe olduğu için taksicilerin almadığı yaşlı kadının zor anları bir otobüs sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.03.2022 12:17 - Son Güncelleme: 22.03.2022 12:17
İstanbul Fatih’te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere Taksi ne olur beni al diye yalvardı

Olay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil kapısında dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istedi.

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İstanbul Fatih’te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere Taksi ne olur beni al diye yalvardı

Yaşlı kadın el kaldırsa da taksiciler durmayarak yoluna devam etti. Bir süre bekledikten sonra bir taksi durdurabildi. Yaşlı kadına nereye gideceğini soran taksici mesafeyi beğenmeyerek yoluna devam etti.

İstanbul Fatih’te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere Taksi ne olur beni al diye yalvardı

Yanından geçen ve kendisini almayan taksicilere yalvaran yaşlı kadının zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Fatih’te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere Taksi ne olur beni al diye yalvardı

"BU AYIP BİZE YETER"
Yaşlı kadının taksiye binme mücadelesini kaydeden otobüs sürücüsü bir yandan olayı anlattı. Otobüs sürücüsü, "Bugün 21 Mart Pazartesi.

İstanbul Fatih’te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere Taksi ne olur beni al diye yalvardı

Cerrahpaşa Hastanesi'nin yan kapısında, acildeyiz. Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. 'Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın' diyor.

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