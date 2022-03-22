İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere "Taksi ne olur beni al" diye yalvardı
İstanbul'da ticari taksilerin skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere, "Taksi ne olur beni al" diyerek yalvardı. Kısa mesafe olduğu için taksicilerin almadığı yaşlı kadının zor anları bir otobüs sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
22.03.2022 12:17 - Son Güncelleme: 22.03.2022 12:17
Olay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil kapısında dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istedi.
Yaşlı kadın el kaldırsa da taksiciler durmayarak yoluna devam etti. Bir süre bekledikten sonra bir taksi durdurabildi. Yaşlı kadına nereye gideceğini soran taksici mesafeyi beğenmeyerek yoluna devam etti.
Yanından geçen ve kendisini almayan taksicilere yalvaran yaşlı kadının zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"BU AYIP BİZE YETER"
Yaşlı kadının taksiye binme mücadelesini kaydeden otobüs sürücüsü bir yandan olayı anlattı. Otobüs sürücüsü, "Bugün 21 Mart Pazartesi.