Rusya'ya elektronik vize ile seyahat dönemi başladı... Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri 2019?
Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin, vize başvuru ücretlerinin 60 euro'dan 80 euro'ya çıkartılmasını öngören yasayı onaylaması ile birlikte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler daha da cazip hale geldi. 2019 yılı Türkiye'den vize istemeyen ülkelerin listesi güncellendi. Ayrıca bir ülke ile daha vize kolaylığı sağlandı.
24.09.2019 17:10
- Son Güncelleme: 24.09.2019 17:16
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşlar için St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde tek girişli ticaret, insani ve turistik elektronik vize uygulanacağını açıkladı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır.
E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır" açıklaması yapıldı.
Rusya E-vize sitesi üzerinden dolduracağınız başvuru formuna istinaden seyahatten en az 4 iş günü öncesinden, bilgisayar dosyası şeklinde dijital fotoğraf eklenmek sureti ile elektronik vize ücretsiz olarak verilmekte, elektronik vizenin düzenlenmesi için başka bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.
Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri 2019? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler