Rusya'ya elektronik vize ile seyahat dönemi başladı... Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri 2019?

Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin, vize başvuru ücretlerinin 60 euro'dan 80 euro'ya çıkartılmasını öngören yasayı onaylaması ile birlikte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler daha da cazip hale geldi. 2019 yılı Türkiye'den vize istemeyen ülkelerin listesi güncellendi. Ayrıca bir ülke ile daha vize kolaylığı sağlandı.

24.09.2019 17:10 - Son Güncelleme: 24.09.2019 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





