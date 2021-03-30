Bugünkü
Takvim

Mayıs ortası ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu? Talep hayata geçtiği an...

Milyonlarca emekli Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ikramiyelerin ödeneceği tarihi büyük bir merakla bekliyor. 13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin liradan toplamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Bu bağlamda akıllarda "Mayıs ayında ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu?" sorusu da yer aldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), hem Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen biner lira ikramiyenin hem de her ay verilen maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ikramiyenin artırılmasını istedi.

30.03.2021 13:44 - Son Güncelleme: 30.03.2021 13:53
Mayıs ayında ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu? Talep hayata geçtiği an...

Mayıs ayında ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı sorusu Ramazan ayına günler kala merak konusu oldu. Emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 1.000 liralık ikramiyesini alacak. 2018 yılından bu yana yılda iki kez emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. 2021 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000'er liralık ödeme yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), hem Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen biner lira ikramiyelerin artırılmasını talep ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mayıs ayında ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu? Talep hayata geçtiği an...

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), hem Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen biner lira ikramiyenin hem de her ay verilen maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ikramiyenin artırılmasını istedi.

Mayıs ayında ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu? Talep hayata geçtiği an...

6 AYDA BİR ARTIŞ

TÜED Başkanı Kazım Ergün, "İkramiyelere yasa kapsamında bir artış yapılmıyor.

Mayıs ayında ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu? Talep hayata geçtiği an...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek.

Mayıs ayında ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu? Talep hayata geçtiği an...

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.