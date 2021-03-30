Mayıs ortası ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu? Talep hayata geçtiği an...

Milyonlarca emekli Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ikramiyelerin ödeneceği tarihi büyük bir merakla bekliyor. 13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin liradan toplamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Bu bağlamda akıllarda "Mayıs ayında ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu?" sorusu da yer aldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), hem Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen biner lira ikramiyenin hem de her ay verilen maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ikramiyenin artırılmasını istedi.

30.03.2021 13:44 - Son Güncelleme: 30.03.2021 13:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





