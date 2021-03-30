Mayıs ortası ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu? Talep hayata geçtiği an...
Milyonlarca emekli Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ikramiyelerin ödeneceği tarihi büyük bir merakla bekliyor. 13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin liradan toplamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Bu bağlamda akıllarda "Mayıs ayında ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılıyor mu?" sorusu da yer aldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), hem Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen biner lira ikramiyenin hem de her ay verilen maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ikramiyenin artırılmasını istedi.
Mayıs ayında ödenecek emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı sorusu Ramazan ayına günler kala merak konusu oldu. Emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 1.000 liralık ikramiyesini alacak. 2018 yılından bu yana yılda iki kez emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. 2021 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000'er liralık ödeme yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), hem Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen biner lira ikramiyelerin artırılmasını talep ediyor.