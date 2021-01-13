Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez! Kafasında boynuz çıkınca...
Şimdiye kadar tıp dünyasını bile şaşkına çeviren birçok vaka duyduk! Fakat Lisa'nın başına gelenler bilim insanlarını ayaklandırdı. Kafasının arkasından boynuz çıkan genç kadın yaşadıklarını anlattı.
13.01.2021 06:44
- Son Güncelleme: 13.01.2021 06:44
Gözyaşlarına hakim olamayan Lisa yaşadıklarını anlattı: "Her gün büyüyordu. Bazen canımı acıtıyordu. Oldukça hassas bir halka vardı. Boynuza benziyordu. Özellikle de gergedanların boynuzu gibi, sertti. Kimsenin görmesini istemiyordum bu nedenle saçımın alt kısmına saklıyordum. Bu şişlik bana kendimi kötü hissettiriyordu. Kimin kafasında büyüyen ve boynuza benzeyen bir şişlik var ki?"
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