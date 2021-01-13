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Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez! Kafasında boynuz çıkınca...

Şimdiye kadar tıp dünyasını bile şaşkına çeviren birçok vaka duyduk! Fakat Lisa'nın başına gelenler bilim insanlarını ayaklandırdı. Kafasının arkasından boynuz çıkan genç kadın yaşadıklarını anlattı.

13.01.2021 06:44 - Son Güncelleme: 13.01.2021 06:44
Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez! Kafasında boynuz çıkınca...

43 yaşındaki, bir çocuk annesi Lisa'nın cildinde bir şişlik meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır kafasının arka kısmında beliren bu şişliği gergedan boynuzuna benzetiyordu.

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Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez! Kafasında boynuz çıkınca...

Beş yıldır nişanlı olan Lisa, yaklaşan evlilik nedeniyle bir müddet bekledi. Sonrasında fiziksel ve duygusal olarak yaşadığı zorlukları anlatmak için Dr. Lee'ye gitti. Bu cilt sorunundan kurtulmak istiyordu.

Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez! Kafasında boynuz çıkınca...

Gözyaşlarına hakim olamayan Lisa yaşadıklarını anlattı: "Her gün büyüyordu. Bazen canımı acıtıyordu. Oldukça hassas bir halka vardı. Boynuza benziyordu. Özellikle de gergedanların boynuzu gibi, sertti. Kimsenin görmesini istemiyordum bu nedenle saçımın alt kısmına saklıyordum. Bu şişlik bana kendimi kötü hissettiriyordu. Kimin kafasında büyüyen ve boynuza benzeyen bir şişlik var ki?"

Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez! Kafasında boynuz çıkınca...

Lisa, bu şişliğin kanser ile ilgili olabileceğini düşündü. Dr. Lee durumu açıklayarak Lisa'yı rahatlattı. Bu şişliğin, beyaz kan hücrelerinin sıkışmasından kaynaklanan cilt boynuzu olduğunu söyledi.

Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez! Kafasında boynuz çıkınca...

Şişlik Lisa'nın beklediği kadar tehlikeli olmasa da, büyüklüğü doktoru alarma geçirdi. "Oldukça fazla uzamış bir tırnağa benziyordu. Daha önceleri de cilt boynuzu görmüştüm. Ama bu boyutta bir cilt boynuzunu ilk kez görüyorum."

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