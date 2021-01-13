Denizden yüksekliği 1650 metre! Japonya'ya bile balık ihraç ediliyor
Denizden yüksekliği 1650 metre olan Muş'un Varto ilçesinde kurulan 37 milyon balık yumurtası üretim kapasitesine sahip Somon Alabalık Tesisi'nde üretilen balıklar, Japonya'ya da ihraç ediliyor. Tesis mühendisi Sadık Güzel, gökkuşağı türü alabalıkları sağarak kuluçka makinelerinde yetiştirdikten sonra besledikleri havuzlarda somon haline getirip Japonya başta olmak üzere bazı ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.
13.01.2021 16:38
- Son Güncelleme: 13.01.2021 16:38
Daha sonra Alparslan-1 ve 2 barajlarında kafes balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen balıklar, yaklaşık 6 ayda porsiyonluk boya ulaşıyor. Böylelikle tesiste ocak ayı itibariyle başlayan sağımlar, şubat ayı sonuna kadar devam ediyor. Büyük emekler harcanarak yetiştirilen balıklar, birçok ülkeye ihraç ediliyor.
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