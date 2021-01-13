Denizden yüksekliği 1650 metre! Japonya'ya bile balık ihraç ediliyor

Daha sonra Alparslan-1 ve 2 barajlarında kafes balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen balıklar, yaklaşık 6 ayda porsiyonluk boya ulaşıyor. Böylelikle tesiste ocak ayı itibariyle başlayan sağımlar, şubat ayı sonuna kadar devam ediyor. Büyük emekler harcanarak yetiştirilen balıklar, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

