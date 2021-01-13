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Denizden yüksekliği 1650 metre! Japonya'ya bile balık ihraç ediliyor

Denizden yüksekliği 1650 metre olan Muş'un Varto ilçesinde kurulan 37 milyon balık yumurtası üretim kapasitesine sahip Somon Alabalık Tesisi'nde üretilen balıklar, Japonya'ya da ihraç ediliyor. Tesis mühendisi Sadık Güzel, gökkuşağı türü alabalıkları sağarak kuluçka makinelerinde yetiştirdikten sonra besledikleri havuzlarda somon haline getirip Japonya başta olmak üzere bazı ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.

13.01.2021 16:38 - Son Güncelleme: 13.01.2021 16:38
Denizden yüksekliği 1650 metre! Japonya'ya bile balık ihraç ediliyor

Ilık su balığı üretim kapasitesi açısından Türkiye'nin en büyük 10 tesisinden biri olan Varto Somon Alabalık tesisinde hedeflenen 6 milyon balık üretimi için sağıma başlandı.

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Denizden yüksekliği 1650 metre! Japonya'ya bile balık ihraç ediliyor

Tesisteki mühendis ve çalışanlar tarafından ilk olarak erkek ve dişileri ayırılan gökkuşağı alabalıkları, ardından tanklara dolduruluyor. Daha sonrasında ilaçlı suda bayıltılan dişi balıkların, kuru şekilde sırasıyla sağımları yapılıyor.

Denizden yüksekliği 1650 metre! Japonya'ya bile balık ihraç ediliyor

Dişi balıkların ardından erkek balıklardan da aynı şekilde yapılan sağımlarla alınan spermler, dişi balıklardan alınan yumurtaların içine yerleştiriliyor. Döllenme işleminin bu şekilde gerçekleştirildiği tesiste sağım işlemleri sonrası, yumurtalar kuluçka makinelerine yerleştiriliyor.

Denizden yüksekliği 1650 metre! Japonya'ya bile balık ihraç ediliyor

Kuluçka makinelerinde yaklaşık 40 gün bekletildikten sonra elde edilen balıklar, 10 gün boyunca besin kesesiyle besleniyor. Sonrasında ön büyütme larva havuzlarına alınıp yeme ve ışığa alıştırılan balıklar, 120 ile 150 gün içerisinde parmak boyuna ulaşıyor.

Denizden yüksekliği 1650 metre! Japonya'ya bile balık ihraç ediliyor

Daha sonra Alparslan-1 ve 2 barajlarında kafes balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen balıklar, yaklaşık 6 ayda porsiyonluk boya ulaşıyor. Böylelikle tesiste ocak ayı itibariyle başlayan sağımlar, şubat ayı sonuna kadar devam ediyor. Büyük emekler harcanarak yetiştirilen balıklar, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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