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Dünyanın en saçma binası yıkılmasın diye 30 milyon lira teklif ediyorlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sıralarda çıkan 18 katlı İl Özel İdare Binası'nı yıkmakta kararlı olduklarını söyledi. Binanın yeni bir fonksiyona kavuşturulmasının çok maliyetli olacağını anlatan Güngör, "Yıkılması bize ek maliyet getirmiyor" dedi. Binaya yıkılmaması için 30 milyon liraya kadar teklif verenler de çıkıyor.

12.01.2021 10:20 - Son Güncelleme: 12.01.2021 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





