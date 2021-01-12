Dünyanın en saçma binası yıkılmasın diye 30 milyon lira teklif ediyorlar
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sıralarda çıkan 18 katlı İl Özel İdare Binası'nı yıkmakta kararlı olduklarını söyledi. Binanın yeni bir fonksiyona kavuşturulmasının çok maliyetli olacağını anlatan Güngör, "Yıkılması bize ek maliyet getirmiyor" dedi. Binaya yıkılmaması için 30 milyon liraya kadar teklif verenler de çıkıyor.
Şehrin birçok noktasından rahatlıkla görülebilen, insanların adres tarif ederken örnek gösterdikleri ve buluşma noktası olan binanın ünü kısa sürede Türkiye'yi de aşarak ve internet arma motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılarak görsellerde yapılan aramada ilk sıralarda çıktı. İş yerlerinin dışında Onikişubat Kaymakamlığı'nın da yer aldığı bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı 'Şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacak.
YIKILMASINI İSTEYEN DE VAR, KARŞI ÇIKAN DA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 22 Kasım 2019'da kente yaptığı ziyarette Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meydan projesini anlattı. Binanın yıkılacağını anlatan Güngör'ün projesine Bakan Kurum ise destek olacaklarını söyledi.
30 MİLYON LİRA TEKLİF EDEN DE VAR
Kahramanmaraşlı iş insanı Mustafa Gök, binaya 30 milyon lira vererek tadilatını yapmak istediğini söyledi. Binanın yıkılmasını istemediğini ifade eden Gök, "Yeter ki bina yıkılmasın, tadilata izin verilsin. Kafamızda çeşitli düşünceler var şehrimize bir marka kazandırma amaçlı bir otel konsepti düşünüyoruz" dedi.