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Böylesi filmlerde olur! Otele götürdüğü kız ve arkadaşları arabasını çaldı... Geri vermek için bakın ne istediler

İstanbul Avcılar'da film gibi bir olay yaşandı. Eğlence mekanında tanıştığı bir kızla otele giden bir adam, duş aldığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Kızın, genç adamın arabasının anahtarını camdan aşağıya atıp suç ortaklarına çaldırdığı ortaya çıktı. Hırsızlık çetesi aracı geri vermek için genç adamdan bir de para talep etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 09:44 Güncelleme 20 Haziran 2024, 10:23
Böylesi filmlerde olur! Otele götürdüğü kız ve arkadaşları arabasını çaldı... Geri vermek için bakın ne istediler 1

İstanbul Avcılar'da eğlence mekanında tanıştığı bir kızla otele giden bir adam, duş aldığı sırada hayatının şokunu yaşadı.

Böylesi filmlerde olur! Otele götürdüğü kız ve arkadaşları arabasını çaldı... Geri vermek için bakın ne istediler 2

İstanbul'da Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada Gülşen isminde genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Aracını otelin önünde park eden U.B. ardından kızla beraber içeriye girdi.

Böylesi filmlerde olur! Otele götürdüğü kız ve arkadaşları arabasını çaldı... Geri vermek için bakın ne istediler 3

DUŞA GİRDİ ARACINI ÇALDILAR

Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı.

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