Erkeklerde meme kanseri nerede başlar? Sebepleri neler? Teşhisi mümkün mü?

Erkeklerde meme kanseri görülebilir mi? Sebepleri nelerdir, hangi tedavi yöntemleri uygulanır, erkekler meme kanseri olduğunu nasıl anlamalıdır? Hangi yaşlarda sıklıkla görülür? Bu soruların cevabını bulacağınız galeriyi sizin için derledik.
Meme kanserinin en sık kadınları etkilediği düşünülse de erkeklerde de meme kanseri görülebilir.
Erkeklerde meme kanseri herhangi bir yaşta görülebildiği gibi ileri yaştaki bireylerde daha sık görülür.
Erken evrede teşhis edilen kanserler, iyileşme açısından şanslıdır. Tedavi yöntemi genellikle kanserin çıkarılması amaçlı cerrahi işlem uygulanmasıdır. Özel durumunuza göre kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedaviler de önerilebilir.
BULGU VE BELİRTİLER NELERDİR?
- Meme dokusunda ağrısız bir şişlik veya kalınlaşma
- Memeyi örten dokuda çukurlaşma, büzülme, kızarıklık veya kabarıklık gibi değişiklikler
- Meme ucunda kızarıklık veya kabarma gibi değişiklikler veya meme ucunun içe dönmeye başlaması
- Meme ucundan salgı gelmesi
gibi nedenler önem arz eder. Bu belirtilere veya en az birine sahipseniz acilen doktora görünmelisiniz.
SEBEPLERİ NELERDİR?
Erkeklerde görülen meme kanserinin sebebinin ne olduğu net değildir. Ancak uzmanlar, erkeklerdeki meme kanserinin, bazı meme hücrelerinin sağlıklı hücrelere göre daha hızlı bölünmesiyle oluştuğunu biliyor. Biriken hücreler bir tümör halini alıyor ve yakın dokulara, lenf düğümlerine veya vücudun diğer kısımlarına yayılabiliyor.