Erkeklerde meme kanseri nerede başlar? Sebepleri neler? Teşhisi mümkün mü?

Erken evrede teşhis edilen kanserler, iyileşme açısından şanslıdır. Tedavi yöntemi genellikle kanserin çıkarılması amaçlı cerrahi işlem uygulanmasıdır. Özel durumunuza göre kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedaviler de önerilebilir.

Erkeklerde meme kanseri herhangi bir yaşta görülebildiği gibi ileri yaştaki bireylerde daha sık görülür.

Meme kanserinin en sık kadınları etkilediği düşünülse de erkeklerde de meme kanseri görülebilir.

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BULGU VE BELİRTİLER NELERDİR?

- Meme dokusunda ağrısız bir şişlik veya kalınlaşma

- Memeyi örten dokuda çukurlaşma, büzülme, kızarıklık veya kabarıklık gibi değişiklikler

- Meme ucunda kızarıklık veya kabarma gibi değişiklikler veya meme ucunun içe dönmeye başlaması

- Meme ucundan salgı gelmesi

gibi nedenler önem arz eder. Bu belirtilere veya en az birine sahipseniz acilen doktora görünmelisiniz.