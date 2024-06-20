Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirilen turistik tren seferlerine bir yenisini daha ekleniyor. Ankara ile Tatvan arasında işleyecek Turistik Tatvan Treni ilk seferi için gün sayıyor. Sefer tarihini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz turizme alternatif sunarak, geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.
Ankara ile Tatvan arasında işleyecek Turistik Tatvan Treni ilk seferi için gün sayıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nın ertesinde hizmete başlayacak Turistik Tatvan Treni'ne ilişkin bilgi verdi.
TURİSTİK TATVAN TRENİ'NİN İLK SEFER TARİHİ
Trenin, Ankara'dan 24 Haziran saat 14.30'da 140 yolcusuyla, Tatvan'dan ise 26 Haziran saat 19.00'da hareket edeceğini aktaran Uraloğlu, yolculuğun 28 saatte tamamlayacağını bildirdi. Uraloğlu, "Uzunca bir dönem sadece seyahat ihtiyaçlarını karşılayan konvansiyonel trenlerimiz artık ülke turizmine de hizmet veriyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni'ni de 24 Haziran'da uğurlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, trenin, nostalji ve konforu eşsiz bir manzarayla buluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Trenimiz ev konforunda seyahat imkanına sahip yataklı vagonlardan oluşuyor. Yataklı vagonlarımızın bir odasında 2 kişi seyahat edebiliyor, her odada buzdolabı ve lavabo bulunuyor. Ayrıca yolcularımız Anadolu manzarası eşliğinde yemekli vagonlarda sunulan lezzetleri tadabilecek."