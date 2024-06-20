Bölgeye turist yağacak: Turistik Tatvan Treni gün sayıyor | İşte ilk sefer tarihi

Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirilen turistik tren seferlerine bir yenisini daha ekleniyor. Ankara ile Tatvan arasında işleyecek Turistik Tatvan Treni ilk seferi için gün sayıyor. Sefer tarihini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz turizme alternatif sunarak, geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.