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Böylesi filmlerde olur! Memduh Paşa Yalısı'na kamyon çekip milyonluk soygun yaptılar

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi bir soygun yaşandı. Memduh Paşa Yalısı'ndaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı. İşte film gibi soygunun detayları...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 10:33 Güncelleme 10 Haziran 2024, 10:33
Böylesi filmlerde olur! Memduh Paşa Yalısı’na kamyon çekip milyonluk soygun yaptılar 1

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı.

Böylesi filmlerde olur! Memduh Paşa Yalısı’na kamyon çekip milyonluk soygun yaptılar 2

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı.

Böylesi filmlerde olur! Memduh Paşa Yalısı’na kamyon çekip milyonluk soygun yaptılar 3

KAMYON ÇEKİP YALIYI SOYDULAR

Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

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