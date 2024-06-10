ANNE BABALAR DİKKAT | Beşiktaş’ta 7. Sınıf öğrencisi arkadaşını bıçakladı! Ardından ‘Yandere Simulatör’ çıktı!

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İstanbul Beşiktaş'ta bir ortaokulda okuyan 7. Sınıf öğrencisi iki arkadaş arasında tartışma yaşandı ve G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İddiaya göre olaydan, bir gün önce C.K, G.N.Ç'nin evine gidip onu parka çağırarak "Seninle yarın okulda görüşeceğiz" dedi.