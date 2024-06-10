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ANNE BABALAR DİKKAT | Beşiktaş’ta 7. Sınıf öğrencisi arkadaşını bıçakladı! Ardından ‘Yandere Simulatör’ çıktı!

Geçtiğimiz yıllarda çocukların ölümüne sebep olan Mavi Balina gibi yeni bir oyun daha ortaya çıktı: Yandere Simulatör. İçeriği son derece kötü olan oyunda amaç; okulda sevmediğin arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırmak ve öldürmek. Çocukların bu derece kötü içeriklerle karşılaşmasının da bir sonucu olacaktı tabi. İstanbul Beşiktaş'ta 7. Sınıf öğrencisi bir çocuk, tartıştığı arkadaşını bıçakladı. Çocuğun Yandere Simulatör oynadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:17 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:17
ANNE BABALAR DİKKAT | Beşiktaş’ta 7. Sınıf öğrencisi arkadaşını bıçakladı! Ardından ‘Yandere Simulatör’ çıktı! 1

İstanbul Beşiktaş'ta bir ortaokulda okuyan 7. Sınıf öğrencisi iki arkadaş arasında tartışma yaşandı ve G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İddiaya göre olaydan, bir gün önce C.K, G.N.Ç'nin evine gidip onu parka çağırarak "Seninle yarın okulda görüşeceğiz" dedi.

ANNE BABALAR DİKKAT | Beşiktaş’ta 7. Sınıf öğrencisi arkadaşını bıçakladı! Ardından ‘Yandere Simulatör’ çıktı! 2

Ertesi gün ilk ders saatinde C.K, önce arkadaşının yüzüne biber gazı sıktı ardından da ağabeyinin bıçak koleksiyonundan gizlice aldığı bıçakla G.N.Ç'yi yaraladı.

ANNE BABALAR DİKKAT | Beşiktaş’ta 7. Sınıf öğrencisi arkadaşını bıçakladı! Ardından ‘Yandere Simulatör’ çıktı! 3

Hastaneye kaldırılan G.N.Ç'nin akciğer zarında yırtık tespit edildi ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Okul yönetimi ve emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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