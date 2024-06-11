Ay gibi ışıl ışıl parlayan cildin sırrı bu karışımda saklı! İbn-i Sina'nın 1000 yıllık tarifi: "1 yemek kaşığı..."

Günümüzde, daha temiz ve sağlıklı bir cilt elde etmek için birçok yöntem ve ürün mevcut olsa da, bazı bilgelikler bin yıllık geçmişe dayanıyor ve hala etkisini sürdürüyor. İbn-i Sina, tıp alanındaki derin bilgisiyle tanınmasının yanı sıra, güzellik ve cilt bakımı konularında da önemli öneriler sunmuştur. Bu öneriler, modern yöntemlerle yarışabilecek kadar etkili ve doğaldır. İşte, 'Tıbbın Babası' İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden gelen güzellik sırlarıyla, ay gibi parlak bir cilde sahip olmanın sırrı...