Vav TV İzle
Haberler Yaşam Türkiye'den 10 ülkeye ihraç ediliyor! Halk arasında "ekmek" deniliyor

Türkiye'den 10 ülkeye ihraç ediliyor! Halk arasında "ekmek" deniliyor

Kahramanmaraş'ın Şahinkaya bölgesinde yetiştirilen ayva 10 ülkeye ihraç ediliyor. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan ayvanın halk arasında ekmek ayvası olarak adlandırıldığı belirtilirken, günlük 20 ton mal toplanıyor.

21.11.2021 13:53 - Son Güncelleme: 21.11.2021 13:53
Türkiye’den 10 ülkeye ihraç ediliyor! Halk arasında ekmek deniliyor

Kahramanmaraş'ın Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ayva 10 ülkeye ihraç ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’den 10 ülkeye ihraç ediliyor! Halk arasında ekmek deniliyor

Kentin kuzeyinde yer alan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde, bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan Şahinkaya ayvası, kendine has tadı, aroması, sulu olması ve rengiyle dikkati çekiyor.

Türkiye’den 10 ülkeye ihraç ediliyor! Halk arasında ekmek deniliyor

Bir süre önce çiftçiler tarafından toplanmaya başlanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Türkiye’den 10 ülkeye ihraç ediliyor! Halk arasında ekmek deniliyor

Yaklaşık 2 bin dönüm arazide ekimi yapılan ayvadan, dönüm başına 11 ton ürün elde ediliyor.

Türkiye’den 10 ülkeye ihraç ediliyor! Halk arasında ekmek deniliyor

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Şahinkaya Mahallesi denildiğinde akla ilk olarak ayvanın geldiğini söyledi.

SON DAKİKA