Türkiye'den 10 ülkeye ihraç ediliyor! Halk arasında "ekmek" deniliyor
Kahramanmaraş'ın Şahinkaya bölgesinde yetiştirilen ayva 10 ülkeye ihraç ediliyor. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan ayvanın halk arasında ekmek ayvası olarak adlandırıldığı belirtilirken, günlük 20 ton mal toplanıyor.
21.11.2021 13:53
- Son Güncelleme: 21.11.2021 13:53
Kentin kuzeyinde yer alan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde, bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan Şahinkaya ayvası, kendine has tadı, aroması, sulu olması ve rengiyle dikkati çekiyor.
Bir süre önce çiftçiler tarafından toplanmaya başlanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Şahinkaya Mahallesi denildiğinde akla ilk olarak ayvanın geldiğini söyledi.