Bot kazasında yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'dan haber var! 3 ameliyat birden oldu

Türkiye Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunan adalarında yaptığı kaza ile şoku yaşadı. Kaza sonrası apar topar İstanbul'a getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı bir süre tedavi görmüştü.Yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, estetik ameliyat için ABD'ye gideceği öğrenilmişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Vuslat Doğan Sabancı'nın son sağlık durumunu yazdı. İşte o yazı…