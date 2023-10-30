7 fenomen daha MASAK'ın radarına takıldı! Gözyaşlarını tutamamıştı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Mali Suçları Araştırma Kurulu ( MASAK ) tarafından incelemeye alınmasının ve mallarına el konulmasının ardından, bazı sosyal medya fenomenlerinin de mercek altına alındığı ortaya çıktı.

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Özcan, yazısında "En son incelemeye alınanlar arasında Selin Ciğerci de var. Tabii bu durum karşısında Selin Ciğerci, "alnının açık olduğunu söyleyerek, atılan iftiralara sitem etti! Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" dedi. MASAK incelemesi sonrası tüm fenomenlerin detaylarını da yazacağımı belirtmek isterim…" şeklinde ifadelere yer verdi.