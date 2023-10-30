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7 fenomen daha MASAK'ın radarına takıldı! Gözyaşlarını tutamamıştı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alınmasının ve mallarına el konulmasının ardından, sosyal medya fenomenlerinin de incelemeye alındığı ortaya çıktı.İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 08:59 Güncelleme 30 Ekim 2023, 08:59
7 fenomen daha MASAK’ın radarına takıldı! Gözyaşlarını tutamamıştı 1

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alınmasının ve mallarına el konulmasının ardından, bazı sosyal medya fenomenlerinin de mercek altına alındığı ortaya çıktı.

7 fenomen daha MASAK’ın radarına takıldı! Gözyaşlarını tutamamıştı 2

7 FENOMEN DAHA MERCEK ALTINDA

Takvim Gazetesi'nden Ufuk Özcan, 7 sosyal medya fenomenin daha incelemeye altına alındığını köşesine taşıdı.

7 fenomen daha MASAK’ın radarına takıldı! Gözyaşlarını tutamamıştı 3

Özcan, yazısında "En son incelemeye alınanlar arasında Selin Ciğerci de var. Tabii bu durum karşısında Selin Ciğerci, "alnının açık olduğunu söyleyerek, atılan iftiralara sitem etti! Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" dedi. MASAK incelemesi sonrası tüm fenomenlerin detaylarını da yazacağımı belirtmek isterim…" şeklinde ifadelere yer verdi.

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