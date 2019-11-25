26 Kasım BİM Aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimlerinde temizlik ürünleri dikkat çekiyor

BİM 26 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu ile Kasım ayı dönem kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Salı günü kampanyaları ile devam edecek indirimlerin bu haftaki sürprizleri merak ediliyordu. Bu hafta reyonlarda temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. İşte bu hafta çeşit çeşit ürünlerle dolu olan 26 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları...