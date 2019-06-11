Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

KIZI DA KURTARILAMADI

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Avşar'ın kızı İrem Avşar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.