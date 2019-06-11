Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önce bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Cengiz Avşar (41), ölen oğlu İnanç'ın (7) başında uzun süre oturup gözyaşı döktü. Kazayı görüp yardım etmek için gelen vatandaşlar da gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Avşar yönetimindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı.
KIZI DA KURTARILAMADI
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Avşar'ın kızı İrem Avşar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.