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Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önce bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Cengiz Avşar (41), ölen oğlu İnanç'ın (7) başında uzun süre oturup gözyaşı döktü. Kazayı görüp yardım etmek için gelen vatandaşlar da gözyaşlarına boğuldu.

11.06.2019 17:31 - Son Güncelleme: 11.06.2019 17:57
Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Avşar yönetimindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı.

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Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Bariyerlerin saplandığı otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki İnanç Avşar öldü, otomobil sürücüsü Cengiz Avşar, eşi Sevda Avşar kızları İrem Avşar (4) ile sürücünün yakını Naif Avşar ve oğulları İslam Avşar (5) ve Emir Nuh Avşar yaralandı.

Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

OĞLUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sürücü Cengiz Avşar, ölen oğlu İnanç Avşar'ın başında gözyaşı döktü. Uzun süre üzeri örtülü haldeki oğlunun başından ayrılmayan babayı çevredekiler destek olmaya çalıştı.

Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Kazayı görüp yardım için gelenler de acı gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yakınları da kaza haberi alıp olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

KIZI DA KURTARILAMADI

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Avşar'ın kızı İrem Avşar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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