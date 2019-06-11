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A101'de Perşembe günü indirimleri dikkat çekiyor! 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.13 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak indirimli ürünler birçok kategoriden oluşuyor. Elektronik, gıda, züccaciye, temizlik gibi birçok aktüel ürünleri perşembe günü satışa çıkaracak olan A101'in yayınladığı güncel listeyi haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 13 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

11.06.2019 17:44 - Son Güncelleme: 11.06.2019 17:44
A101'de Perşembe günü indirimleri dikkat çekiyor! 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Perşembe günü indirimlerinin yer aldığı katalog yayınlandı. Bu hafta A101'de Babalar Günü'ne özel yer verilen ürünler dikkat çekiyor. A101 müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını araştırıyor. Peki, A101'de perşembe günü indirimleri neler? İşte 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'de Perşembe günü indirimleri dikkat çekiyor! 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 HAZİRAN 2019)

SAMSUNG 49NU7300 49" CURVED 4K UHD TV

* 2 adet USB giriş
* 3 adet HDMI girişi
* 20 W ses çıkışı
* Wi-Fi
* HDR
* Kavisli Ekran

A101'de Perşembe günü indirimleri dikkat çekiyor! 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 HAZİRAN 2019)

ALTUS AL-1090 TEZGAH SEVİYESİ BUZDOLABI
* Soğutucu bölmede aydınlatma
* Kapı yönü çevirebilme
* Dondurucu ve sebzelik bölmesi

A101'de Perşembe günü indirimleri dikkat çekiyor! 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 HAZİRAN 2019)

HONOR 8S CEP TELEFONU

* 5.45" FulView 19:9 yeni nesil geniş ekran
* 13 MP arka kamera, flaş
* 5 MP ön kamera, ikinci flaş
* Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53
* 2 GB RAM
* 16 GM dahili hafıza
* Yüz tanıma
* 2 SIM kart+1 MicroSD kart (256 GB'a kaadar)
* Android 8
* 3020 mAh batarya

A101'de Perşembe günü indirimleri dikkat çekiyor! 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 HAZİRAN 2019)

XBOX ONSE S OYUN KONSOLU

* 4K çözünürlük
* HDR oyun deneyimi
* Windows 10 uyumlu kumanda
* 2 yıl resmi garanti

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