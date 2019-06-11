A101'de Perşembe günü indirimleri dikkat çekiyor! 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.13 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak indirimli ürünler birçok kategoriden oluşuyor. Elektronik, gıda, züccaciye, temizlik gibi birçok aktüel ürünleri perşembe günü satışa çıkaracak olan A101'in yayınladığı güncel listeyi haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 13 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...
13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Perşembe günü indirimlerinin yer aldığı katalog yayınlandı. Bu hafta A101'de Babalar Günü'ne özel yer verilen ürünler dikkat çekiyor. A101 müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını araştırıyor. Peki, A101'de perşembe günü indirimleri neler? İşte 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 HAZİRAN 2019)
HONOR 8S CEP TELEFONU
* 5.45" FulView 19:9 yeni nesil geniş ekran
* 13 MP arka kamera, flaş
* 5 MP ön kamera, ikinci flaş
* Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53
* 2 GB RAM
* 16 GM dahili hafıza
* Yüz tanıma
* 2 SIM kart+1 MicroSD kart (256 GB'a kaadar)
* Android 8
* 3020 mAh batarya