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Bolu Göynük ve çevresinde tarihi buluş: Musalla taşı Bizans'tan kalma mezar taşı çıktı

Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu bölgelerden biri olan Bolu Göynük ve çevresinde tarihi bir keşif gerçekleşti. Saha araştırması yapan tarihçiler, camide musalla taşı olarak kullanılan taşın, Bizans döneminden kalma mezar steli (taşı), bulgur dövülen dibek taşının da kilisedeki vaftiz teknesi olduğunu tespit etti. Göynük ve çevresinde hakim olan Roma ve Bizans tekfuru döneminden kalma olduğu belirlenen taşlar; çeşme, duvar, musalla taşı ve ev işleri için kullanılmaya devam ediyor.

08.11.2021 13:43 - Son Güncelleme: 08.11.2021 13:44
Bolu Göynük ve çevresinde tarihi buluş: Musalla taşı Bizans’tan kalma mezar taşı çıktı

Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde fetih ve savaşların yaşandığı bölgelerden Bolu Göynük, Eskişehir civarındaki köylerde, Bizans tekfurlarından kalma taşlar günlük ihtiyaçlar için kullanılmaya devam ediyor.

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Bolu Göynük ve çevresinde tarihi buluş: Musalla taşı Bizans’tan kalma mezar taşı çıktı

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanacak Aktüel Tarih dergisi için saha araştırması yapan tarihçi Prof. Dr. Haşim Şahin ve dergi yayın yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç, Göynük çevresinde yer alan Pelitçik köyünde inceleme yaptıkları sırada, köyün cami avlusundaki musalla taşı dikkatlerini çekti.

Bolu Göynük ve çevresinde tarihi buluş: Musalla taşı Bizans’tan kalma mezar taşı çıktı

Taşın üzerindeki sembolleri inceleyen ekip, musalla taşının geç Roma devrinden kalma bir mezar taşı olduğunu fark etti. Nalbant bir kişinin mezar taşı olduğu belirlenen taş, köyün camisinde uzun yıllardan beri musalla taşı olarak kullanılıyor.

Bolu Göynük ve çevresinde tarihi buluş: Musalla taşı Bizans’tan kalma mezar taşı çıktı

Kilciler çevresinde de çalışmalar yapan Haşim Şahin ile Kekeç, bu köyde de kadınların çamaşır yıkamak için kullandıkları alanın bir kilise kalıntısı olduğunu tespit ettiler.

Bolu Göynük ve çevresinde tarihi buluş: Musalla taşı Bizans’tan kalma mezar taşı çıktı

Mezar stillerinin hala sağlam olduğu yapının aslında Bizans tarafından da devşirildiği, kilisede Roma döneminden stellere haç işlendiği anlaşıldı.

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