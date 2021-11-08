Bolu Göynük ve çevresinde tarihi buluş: Musalla taşı Bizans'tan kalma mezar taşı çıktı
Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu bölgelerden biri olan Bolu Göynük ve çevresinde tarihi bir keşif gerçekleşti. Saha araştırması yapan tarihçiler, camide musalla taşı olarak kullanılan taşın, Bizans döneminden kalma mezar steli (taşı), bulgur dövülen dibek taşının da kilisedeki vaftiz teknesi olduğunu tespit etti. Göynük ve çevresinde hakim olan Roma ve Bizans tekfuru döneminden kalma olduğu belirlenen taşlar; çeşme, duvar, musalla taşı ve ev işleri için kullanılmaya devam ediyor.
08.11.2021 13:43
- Son Güncelleme: 08.11.2021 13:44
Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde fetih ve savaşların yaşandığı bölgelerden Bolu Göynük, Eskişehir civarındaki köylerde, Bizans tekfurlarından kalma taşlar günlük ihtiyaçlar için kullanılmaya devam ediyor.
Taşın üzerindeki sembolleri inceleyen ekip, musalla taşının geç Roma devrinden kalma bir mezar taşı olduğunu fark etti. Nalbant bir kişinin mezar taşı olduğu belirlenen taş, köyün camisinde uzun yıllardan beri musalla taşı olarak kullanılıyor.