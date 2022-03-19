SON DAKİKA: Ebru Cizdam’ın Beşiktaş’ta bulunan lüks otelin 7’inci katından düştüğü görüntüler ortaya çıktı

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapmış ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülmüştü. Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.