SON DAKİKA: Ebru Cizdam'ın Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düştüğü görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Son dakika haberine göre Ebru Cizdam'ın otelin 7'inci katından düştüğü görüntüler ortaya çıktı.Saat 01:11'de kayıt altına alınan görüntülerde Ebru Cizdam'ın çığlıklar içerisinde otelin önüne düştüğü görülüyor. Bu sırada otel önünden bisikletle geçen bir vatandaşın saniyelik farkla kurtulduğu ve Ebru Cizdam'ın tam önüne düştüğü görülüyor. Görüntülerin devamında çevrede bulunan vatandaşlar olayın şokunun ardından maktulün çevresinde toplanırken daha sonra olay yerine polis ve ambulans ekiplerinin geldiği görülüyor.
Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
OTEL ODASINDA SÜRÜKLENME GÖRÜNTÜLERİ
Olay gecesi yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılmış, emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı belirlenmişti.
Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçmişti.
Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapmış ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülmüştü. Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.
DÜŞME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
7'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın otelin önüne düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı..