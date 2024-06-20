Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Doktor yayına bağlandı: Acile geldiler üstleri kan kokuyordu! Hatice'nin kızı tüm bildiklerini anlattı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden kıyma makineli cinayet olayında yeni gelişmeler yaşandı. Programa bağlanan bir doktor 2011-2012 yılları arasında Kahramanmaraş'ta görevli olduğunu belirterek, Güllü ve ailesinin acile geldiğini ve üstlerinin kan koktuğunu belirtti.Hatice'ni kızının Mehmet Taşpınar hakkında söyledikleri ise herkesi şoke etti. Müge Anlı, Güllü Çolak olayı nedir? Müge Anlı kıyma makinesi olayı nedir? İşte detaylar...