Balon balığı tehdidine karşı yeni çözüm! Kilosu 45 lira...
Son dönemde Akdeniz ve Ege'de artan popülasyonuyla beraber balıkçıların ağlarına zarar veren balon balıklarının çoğalmasını kontrol altına alabilmek adına kuyruk başına teşvik ödemesi sürüyor. Balıkçılar, balon balığı avlanması için balığın keskin dişlerinin zarar veremeyeceği güçte dayanıklı naylon ipliklerden ağ ördü.
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları keskin dişleriyle kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı, burada kendine yeni yurt edindi.
22 GÜNDE 35 BİN KUYRUK
Popülasyonu hızla artan bu zararlı balık için Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti.
Kısa sürede balık popülasyonundaki 35 bin eksilmenin olumlu yönleri tespit edilince Tarım ve Orman Bakanlığı teşiviğin kapsamını genişletip sadece bir türe değil balon balığı türlerinin tamamına teşvik vermeyi kararlaştırdı.
2021 yılında başlayıp 2023'e kadar sürecek kuyruk alımında 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödenecek.
BALIK AĞI ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇTİ
Teşviğin süresinin uzun olması ve balığın avlanması için özel ağlara ihtiyaç duyulması nedeniyle ağ üreticileri de harekete geçti. Türkiye'de 2'si İstanbul, diğer ikisi ise Antalya ve Eğirdir olmak üzere 4 ağ üretim fabrikası bulunuyor. Hem iç piyasa hem de yurt dışında ağ gönderen bu işletmelerden Antalya'daki özel bir ağ geliştirdi.