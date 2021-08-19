Balon balığı tehdidine karşı yeni çözüm! Kilosu 45 lira...

BALIK AĞI ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Teşviğin süresinin uzun olması ve balığın avlanması için özel ağlara ihtiyaç duyulması nedeniyle ağ üreticileri de harekete geçti. Türkiye'de 2'si İstanbul, diğer ikisi ise Antalya ve Eğirdir olmak üzere 4 ağ üretim fabrikası bulunuyor. Hem iç piyasa hem de yurt dışında ağ gönderen bu işletmelerden Antalya'daki özel bir ağ geliştirdi.