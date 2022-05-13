Boğazına su kaçan 2 yaşındaki çocuğu ’Heimlich manevrası’ ile kurtardı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ailenin, baygın haldeki Zeynep Mira ile birlikte yaşadığı panik bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde anne ve kızının eczaneye girdiği, eczacı teknisyeni Rabia Gürsül'ün Zeynep Mira'ya müdahale ettiği görüldü. Gürsül'ün eczane dışını da taşan müdahalesi sırasında ise çevrede toplananların panik yaşadığı yer aldı.