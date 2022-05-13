11 yıllık arkadaşının cesedi eller ve ayakları bağlı halde bulundu! Kredi kartıyla alışveriş yapmış

Teknik takibe takılan Akbaş'ın, kamera kayıtlarında Arif Baykal ile ırmak kenarında en son birlikte görülen kişi olduğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Akbaş'ın evinde yapılan aramada ise öldürülen Arif Baykal'a ait banka kartları da ele geçirildi.