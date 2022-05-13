Vav TV İzle
Haberler Yaşam 11 yıllık arkadaşının cesedi eller ve ayakları bağlı halde bulundu! Kredi kartıyla alışveriş yapmış

11 yıllık arkadaşının cesedi eller ve ayakları bağlı halde bulundu! Kredi kartıyla alışveriş yapmış

Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı halde cesedi ırmak yakınında bulunan Arif Baykal'ı kasten öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Kadir Akbaş'ın yargılanmasına devam ediliyor. Cesedi bulunan adamın kartıyla alışveriş yaptığı tespit edilen sanık, önceki duruşmada "Kartları bana bırakmıştı, kayıptı. Öldü mü yaşıyor mu diye maaşını kontrol ettim" ifadelerine yer verdi.

13.05.2022 10:16 - Son Güncelleme: 13.05.2022 10:16
11 yıllık arkadaşının cesedi eller ve ayakları bağlı halde bulundu! Kredi kartıyla alışveriş yapmış

Geçen yıl Ocak ayında Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Çayı yakınlarında kimliği belirsiz el ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulundu. Morga kaldırılan cesedin yapılan kimlik tespitinde Arif Baykal'a ait olduğu tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
11 yıllık arkadaşının cesedi eller ve ayakları bağlı halde bulundu! Kredi kartıyla alışveriş yapmış

Cinayet şüphesiyle harekete geçen ekipler olayla ilgisi olduğu belirtilen Kadir Akbaş'ı gözaltına aldı. İfadesinin ardından salıverilen Akbaş'ın ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

11 yıllık arkadaşının cesedi eller ve ayakları bağlı halde bulundu! Kredi kartıyla alışveriş yapmış

Teknik takibe takılan Akbaş'ın, kamera kayıtlarında Arif Baykal ile ırmak kenarında en son birlikte görülen kişi olduğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Akbaş'ın evinde yapılan aramada ise öldürülen Arif Baykal'a ait banka kartları da ele geçirildi.

11 yıllık arkadaşının cesedi eller ve ayakları bağlı halde bulundu! Kredi kartıyla alışveriş yapmış

Baykal'ın maaşını çektiği, banka kartıyla marketten alışveriş yaptığı da tespit edilen Akbaş, sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 yıllık arkadaşının cesedi eller ve ayakları bağlı halde bulundu! Kredi kartıyla alışveriş yapmış

"11 YILDIR TANIŞIYORUZ" DEDİ, BANKAYA GİDİP MAAŞINI ÇEKTİ
"Kasten adam öldürme" suçlamasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Akbaş, bir önceki duruşmasında 11 yıldan bu yana tanışıklığı olduğunu ifade ettiği Arif Baykal'ı öldürdüğüne yönelik suçlamaları kabul etmedi.

SON DAKİKA