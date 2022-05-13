Eskişehir'de öldürülüp parçalara ayırılan Iraklı Sally'nin annesi: Kızım sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok
Eskişehir'de Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) evinde öldürüp cesedini parçalayarak, çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Amjed Mohsin Mohammed (28) ilk kez hakim karşısında çıktı. Duruşma salonuna getirilen sanık Mohammed'i gören Sally'nin annesi Leyla Naim, gözyaşlarına boğularak, "Kızım parça parça. Cesedi yok, mezarı yok. Onu sen öldürdün" diyerek bağırdı.
Irak ordusunda binbaşı olarak görev yaparken 2013 yılında bomba patlamasıyla yüzünden yaralanıp, emekli olan Ali Challab Al-Abbood (60), 4 yıl sonra iki kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile birlikte Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti. Çiftin kızlarında Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı.
Ailesinin başvurusuyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, aynı ülke vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.
YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI
Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed de tutuklanarak cezaevine konuldu.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Amjed Mohsin Mohammed hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen tutuklu sanıklar Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ile Sarhan Shihab Ahmed ve Hasan Ali Assi hakkında ise 'suçluyu kayırma' iddiasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
EVDE SALLY'NİN KAN İZLERİ BULUNDU
İddianamede öldürüldüğü düşünülen ancak cesedi bulunamayan Sally'nin kan izlerinin sanık Amjed Mohsin Mohammed'in evindeki 2 bıçakta, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki gardrop üzerindeki testerede ve evdeki tornavida, pense ve çekiçte tespit edildiği bilgisi yer aldı. İddianamede ayrıca cinayetin kıskançlık nedeniyle işlenmiş olabileceği de belirtildi.