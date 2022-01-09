İstanbul’da koca dehşeti! Çocuğunu kucağına alıp eşine 12 el ateş etti yaralı kadın ölümden döndü

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Y. (26) ve taksi şoförlüğü yapan eşi Emre Y. (31) arasında kıskançlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Bu süreçte devam eden kavgalar sonucunda Büşra Y. birkaç kez evi terk etti. Ancak tekrar evine dönen genç kadın ile eşi arasında tartışma ve kavgalar devam etti. Bu nedenle Emre Y. evi terk ederek başka yerde yaşamaya başladı.