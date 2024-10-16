İstanbul’da sis manzaraları! Göz gözü görmedi, trafik yoğunluğu oluştu, vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı. İstanbul'da yoğun sis!