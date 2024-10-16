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İstanbul'da sis manzaraları! Göz gözü görmedi, trafik yoğunluğu oluştu, vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkan sürücü ve yayalar sisten dolayı güçlükle ilerledi.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 08:42 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:06
İstanbul’da sis manzaraları! Göz gözü görmedi, trafik yoğunluğu oluştu, vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul’da sis manzaraları! Göz gözü görmedi, trafik yoğunluğu oluştu, vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı.

İstanbul'da yoğun sis!

İstanbul’da sis manzaraları! Göz gözü görmedi, trafik yoğunluğu oluştu, vapur seferleri iptal edildi!

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
D-100 Soğanlık mevki Kadıköy ve Pendik yönünde de sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkan sürücü ve yayalar sisten dolayı güçlükle ilerledi.

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