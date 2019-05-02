Kendisini ortadan ikiye ayırdı ama... Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti
YouTube üzerinden Breaking Magician's adıyla yayın yapan maskeli sihirbaz, daha önce aşina olduğumuz pek çok illuzyon gösterisinin sırlarını bir bir ifşa ediyor. Sihirbazın videoları şimdiye kadar izlenme rekorları kırdı. Eminiz ki sizde görünce 'Gerçekten bu kadar kolay mıydı?' diye düşüneceksiniz. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...
02.05.2019 12:51
- Son Güncelleme: 02.05.2019 13:05
İllüzyon gösterilerine izlediğimizde hepimiz şaşkınlık içerisinde kalıyoruz değil mi? Boğazından iğne çıkaranlar, birilerini ikiye bölenler ve nicesi... Tabi ki ardında bir hile olduğunu biliyoruz ama kabul edelim ki oldukça ilgi çekici.
YouTube üzerinden Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan maskeli sihirbaz, bütün sihirbazlık hilelerini gün yüzüne çıkarıyor. Birazdan görecekleriniz size 'Bu benim aklıma gelmişti!' dedirtecek türden.
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