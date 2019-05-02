Kendisini ortadan ikiye ayırdı ama... Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti

İllüzyon gösterilerine izlediğimizde hepimiz şaşkınlık içerisinde kalıyoruz değil mi? Boğazından iğne çıkaranlar, birilerini ikiye bölenler ve nicesi... Tabi ki ardında bir hile olduğunu biliyoruz ama kabul edelim ki oldukça ilgi çekici.

YouTube üzerinden Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan maskeli sihirbaz, bütün sihirbazlık hilelerini gün yüzüne çıkarıyor. Birazdan görecekleriniz size 'Bu benim aklıma gelmişti!' dedirtecek türden.