Bizans’ın son kalesinde büyük keşif! 3 bin yıl öncesine tarihlendi

Özellikle 6'ncı yüzyılın bölge için önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Metin "Dara'nın en çok bilinen tarihi milattan sonra 6'ncı yüzyıl ve sonrası dönemler. Özellikle 6'ncı yüzyıl bölge için çok önemlidir çünkü buranın en büyük garnizon kenti aynı zamanda sivil yerleşim alanı ve siyasi yönetim merkezidir ancak bizim en çok dikkat ettiğimiz konu; bu kentin ne kadar erken olabileceği.