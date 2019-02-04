Birinci cemre ne zaman düşer? 2019 havaya cemre ne zaman düşecek? 2019 cemre tarihleri
Cemre ne zaman düşecek? Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte ilk cemrenin düşeceği tarih merak edilmeye başlandı. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşer. Peki, 2019 yılında ilk cemre ne zaman havaya düşecek? İşte 2019 cemre tarihleri...
04.02.2019 11:54 - Son Güncelleme: 04.02.2019 12:16
Cemre 'kor' yani ateş anlamına geliyor. Cemre düşme olayı yaz aylarının başlangıcını ifade etmektedir. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar son günlerde havaların sıcak gitmesi ile birlikte cemrenin ne zaman düşeceğini araştırmaya başladı. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte 2019 cemre tarihleri...
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