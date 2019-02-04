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Birinci cemre ne zaman düşer? 2019 havaya cemre ne zaman düşecek? 2019 cemre tarihleri

Cemre ne zaman düşecek? Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte ilk cemrenin düşeceği tarih merak edilmeye başlandı. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşer. Peki, 2019 yılında ilk cemre ne zaman havaya düşecek? İşte 2019 cemre tarihleri...

04.02.2019 11:54 - Son Güncelleme: 04.02.2019 12:16
İlk cemre ne zaman düşer? 2019 havaya cemre ne zaman düşecek?

Cemre 'kor' yani ateş anlamına geliyor. Cemre düşme olayı yaz aylarının başlangıcını ifade etmektedir. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar son günlerde havaların sıcak gitmesi ile birlikte cemrenin ne zaman düşeceğini araştırmaya başladı. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte 2019 cemre tarihleri...

İlk cemre ne zaman düşer? 2019 havaya cemre ne zaman düşecek?

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre ne zaman düşer? 2019 havaya cemre ne zaman düşecek?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

İlk cemre ne zaman düşer? 2019 havaya cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İlk cemre ne zaman düşer? 2019 havaya cemre ne zaman düşecek?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

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