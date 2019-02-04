Birinci cemre ne zaman düşer? 2019 havaya cemre ne zaman düşecek? 2019 cemre tarihleri

Cemre 'kor' yani ateş anlamına geliyor. Cemre düşme olayı yaz aylarının başlangıcını ifade etmektedir. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar son günlerde havaların sıcak gitmesi ile birlikte cemrenin ne zaman düşeceğini araştırmaya başladı. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte 2019 cemre tarihleri...