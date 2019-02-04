Eliyle balık yakaladı! Yetmedi içinden öyle bir şey çıktı ki...
Dünya üzerinde hala ilkel olarak yaşayan topluluklar bulunuyor. Ve bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorundalar. Bu yüzden, karınlarını doyurmak için farklı farklı yöntemleri benimsiyorlar. Bunlardan biri de balık tutmak yöntemleri. Balıkları kimi zaman elleriyle kimi zaman akıllara durgunluk veren yöntemlerle avlıyor. Eliyle balık yakalayan bu kadına çok şaşıracaksınız.
04.02.2019 09:13 - Son Güncelleme: 04.02.2019 09:30
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