Osmanlı armasındaki semboller neyi simgeliyor?

Osmanlı döneminde Sultan Abdülmecid tarafından kullanılan ve daha sonra cihan imparatorluğunun sembolü haline gelen Osmanlı arması, ince detaylar düşünülerek hazırlanmış simgelerin bir harmanıydı. O dönemde, cevabı 30 olan sorular sorulduğunda "Ramazan ayındaki gün sayısı kadar…" demek adettendi. Bizler de, sayısı Ramazan ayındaki gün sayısı kadar olan Osmanlı armasındaki sembollerin anlamlarını sizler için derledik.

04.02.2019 18:27 - Son Güncelleme: 04.02.2019 18:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





