Osmanlı armasındaki semboller neyi simgeliyor?
Osmanlı döneminde Sultan Abdülmecid tarafından kullanılan ve daha sonra cihan imparatorluğunun sembolü haline gelen Osmanlı arması, ince detaylar düşünülerek hazırlanmış simgelerin bir harmanıydı. O dönemde, cevabı 30 olan sorular sorulduğunda "Ramazan ayındaki gün sayısı kadar…" demek adettendi. Bizler de, sayısı Ramazan ayındaki gün sayısı kadar olan Osmanlı armasındaki sembollerin anlamlarını sizler için derledik.
04.02.2019 18:27
- Son Güncelleme: 04.02.2019 18:38
Kraliçe Victoria 19'uncu yüzyılda bir arma tasarımı yaptırarak, Sultan Abdülmecid'e hediye etti. Osmanlı Devleti'nde ilk kez yabancı nişan kabul eden sultan olan Abdülmecid'e gelen bu hediye, Prens Charles Young ismindeki bir İngiliz tarafından tasarlanmıştı.
Üzerinde 30 farklı sembol bulunan Osmanlı armasına, Abdülmecid'in oğlu Sultan II. Abdülhamid, yeni eklemelerde bulundu ve 17 Nisan 1882 yılında resmi arma olarak kabul edilerek kullanmaya başlandı.
Tuğranın etrafındaki bu güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir.
Güneşin ortasında yer alan Padişah'ın tuğrası, tuğranın altındaki hilalin içinde Arapça "Osmanlı devletinin hükümdarı, Allah'ın muaffak kılması ve yardımına dayanır ve öylece hüküm sürer" yazısı yer alır.
Osman Gazi'yi ve tahtı temsil eder. Osmanlı'nın köklerine ne kadar bağlı olduğunu gösterir.