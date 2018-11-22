Birbirinden komik panoramik fotoğraflar

HİÇBİRİ PHOTOSHOP DEĞİL

Ölümsüzleştirmek istediğimiz anlar için hemen telefon kameralarına ya da fotoğraf makinalarına sarılıyoruz. Artık bu gibi ürünlerin birden fazla özelliği var. Işığı ayarlanabilir, hızlı ve hareketli çekim yapılabilir, panoramik çekim yapılabilir. Tüm bu faciaların nedeni de panoramik fotoğraf özelliği. Özel anları özel bir şekilde kaydetmek isteyen panoramik fotoğraf seçeneğini kullanınca ortaya bu görüntüler çıktı. Fotoğraflar sosyal medya da alay konusu oldu.