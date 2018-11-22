Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler

Havalimanında güvenliğe takılan ilginç şeyler görenleri hayrete düşürdü.

22 Kasım 2018 Perşembe, 10:58:33
Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler

Sidney Uluslararası Havalimanı'nda yolculuk yapmak isteyen 40 yaşlarında bir kadının üzerinden çıkanlar şaşırttı.

Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler

Şüpheli hareketleri nedeniyle xray cihazından geçirilen kadının elbise, kozmetik ürünleri ve sandaletlerinin içine özenle gizlenmiş 4.4 kilogram kokain bulundu.

Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler

GÜVENLİK ÖNEMLERİ İSYAN ETTİRDİ!

ABD'deki havalimanlarında terör saldırıları olasılığına karşı artırılan güvenlik önlemleri tartışma yarattı.

Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler

Amerikan Ulaştırma Otoritesi ülkede 68 havalimanında kullanılan ve yolcuları tamamen çıplak gösteren tarayıcıların yeterli olmadığına karar vererek havalimanı güvenlik görevlilerine şüpheli gördükleri kişileri "elleyerek" arama yetkisi vermişti.

Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler

Yetki kapsamında görevlilerin yolcuların cinsel oranlarına ve göğüslerine dokunma serbestisi bulunuyordu.

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